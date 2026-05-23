वन्दे भारत पर फडणवीस: शिरडी में उद्घाटन, अल नीनो से निपटने के लिए महाराष्ट्र की जोरदार तैयारी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस शनिवार को मुंबई से शिरडी जाने के लिए वन्दे भारत एक्सप्रेस का सफर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के आह्वान का समर्थन करते हुए यह यात्रा की। फडणवीस केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 'निबे डिफेंस प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स' के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।
महाराष्ट्र में अल नीनो के लिए पानी बचाने का काम तेज
फडणवीस ने अल नीनो से निपटने के लिए महाराष्ट्र की योजना पर भी बात की। अल नीनो की वजह से खरीफ सीजन में बारिश कम होने की आशंका है। राज्य पानी बचाने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है और किसानों को भी पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहा है। खराब मौसम से निपटने के लिए जिलों को भी तैयार किया जा रहा है। सरकार का यह कदम जलवायु चुनौतियों और खाने की सुरक्षा को लेकर उसके सक्रिय रवैये को दिखाता है।