वन्दे भारत पर फडणवीस: शिरडी में उद्घाटन, अल नीनो से निपटने के लिए महाराष्ट्र की जोरदार तैयारी

महाराष्ट्र में अल नीनो के लिए पानी बचाने का काम तेज

फडणवीस ने अल नीनो से निपटने के लिए महाराष्ट्र की योजना पर भी बात की। अल नीनो की वजह से खरीफ सीजन में बारिश कम होने की आशंका है। राज्य पानी बचाने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है और किसानों को भी पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहा है। खराब मौसम से निपटने के लिए जिलों को भी तैयार किया जा रहा है। सरकार का यह कदम जलवायु चुनौतियों और खाने की सुरक्षा को लेकर उसके सक्रिय रवैये को दिखाता है।