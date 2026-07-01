भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

भारत ने ईंधन पर निर्यात कर लगाया

भारत ने हाल ही में ईंधन के निर्यात पर नए शुल्क लगा दिए हैं। अब पेट्रोल के निर्यात पर 4.00 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 8.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7.50 रुपये प्रति लीटर का टैक्स देना होगा। नेपाल और श्रीलंका के अलावा, अब मॉरीशस और मालदीव को भी इस छूट वाली सूची में शामिल कर लिया गया है। घरेलू ग्राहकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस या कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू नहीं किया गया है, क्योंकि हाल की सप्लाई संबंधी दिक्कतों के बाद अब स्थिति सामान्य हो चुकी है।