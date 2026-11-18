आज पेट्रोल पंपों पर कोई नई बात नहीं है, बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं।

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में ये कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं जहां पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बेंगलुरु और कोलकाता में भी स्थानीय टैक्स की वजह से ऐसे ही दाम देखने को मिलते हैं।

केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, इसके बावजूद देश में ईंधन के दाम वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।