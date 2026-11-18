कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर भी देश में नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम; जानें कीमतें
आज पेट्रोल पंपों पर कोई नई बात नहीं है, बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं।
दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में ये कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं जहां पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बेंगलुरु और कोलकाता में भी स्थानीय टैक्स की वजह से ऐसे ही दाम देखने को मिलते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, इसके बावजूद देश में ईंधन के दाम वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं।
अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 52.8 लाख बैरल बढ़ा
पूरी दुनिया में तेल के बाजार में काफी अस्थिरता रही है। हाल ही में अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 52.8 लाख बैरल बढ़ गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें नीचे आ गईं।
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTE) कच्चा तेल अब 85.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, लेकिन भारत में ईंधन के दाम जस के तस बने हुए हैं। घरेलू तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की दरें नहीं बदल रही हैं, भले ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे इलाकों के पास तनाव बढ़ रहा हो। ऐसे में अभी के लिए, दुनिया भर की उठापटक के बावजूद आपके ईंधन के खर्च का अनुमान लगाना आसान है।