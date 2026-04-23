ईरान संकट में भी डीजल के दाम स्थिर, जानिए आपके शहर में क्यों है इतना अंतर?

डीजल की कीमतें 82.45 रुपये से 96.28 रुपये तक

चलिए देखते हैं कि आज एक लीटर डीजल के लिए आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। चेन्नई में 92.39 रुपये, कोलकाता में 92.02 रुपये, मुंबई में 90.03 रुपये और दिल्ली में 87.67 रुपये। कुछ राज्यों में डीजल की कीमतों में बड़ा फरक देखने को मिलता है। जैसे, केरल में डीजल की कीमत 96.28 रुपये तक है, वहीं चंडीगढ़ में यह सिर्फ 82.45 रुपये है। यह दिखाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय हालात का असर हमारी जेब पर, अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग तरीके से होता है।