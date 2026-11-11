मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के बावजूद अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक पर कोई असर नहीं

स्ट्रक्चरल ऑडिट में कुछ खामियां मिलने के बाद टर्मिनल 1 को नया रूप दिया जा रहा है। मार्च 2029 में काम पूरा होने पर यह टर्मिनल हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभाल पाएगा, जो मौजूदा क्षमता से एक-तिहाई ज़्यादा है।

निर्माण के दौरान काम सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए करीब 11 एयरलाइंस अपनी कुछ उड़ानें (रोजाना लगभग 16 डिपार्चर) मार्च 2027 के अंत से नए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर सकती हैं।

इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और काम भी कुशलता से होता रहे।