मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के बावजूद अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक पर कोई असर नहीं
मुंबई से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। टर्मिनल 1 में भले ही बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन इसका लगभग 91 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कुल 50 एयरलाइंस में से 39 (जैसे एमिरेट्स और एतिहाद) अपनी उड़ानें टर्मिनल 2 से पहले की तरह ही संचालित करती रहेंगी। यह व्यवस्था 2027 की गर्मियों तक बनी रहेगी। इससे ज्यादातर लोगों की यात्रा योजनाएं काफी आसान बनी रहेंगी।
टर्मिनल 1 का नया डिजाइन, क्षमता में इजाफा करेगा
स्ट्रक्चरल ऑडिट में कुछ खामियां मिलने के बाद टर्मिनल 1 को नया रूप दिया जा रहा है। मार्च 2029 में काम पूरा होने पर यह टर्मिनल हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभाल पाएगा, जो मौजूदा क्षमता से एक-तिहाई ज़्यादा है।
निर्माण के दौरान काम सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए करीब 11 एयरलाइंस अपनी कुछ उड़ानें (रोजाना लगभग 16 डिपार्चर) मार्च 2027 के अंत से नए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर सकती हैं।
इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और काम भी कुशलता से होता रहे।