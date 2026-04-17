भारत में बिजली की खपत सुस्त; 20 साल में पहली बार गिरी मांग, कंपनियों की बदल रही रणनीति देश Apr 17, 2026

वित्त वर्ष 2026 में भारत में बिजली की खपत सिर्फ 1% बढ़ी है, जो पिछले छह सालों में सबसे कम है। इस दौरान कम गर्मी पड़ने और भारी बारिश होने की वजह से लोगों को अपने घरों में पंखे और एसी ज़्यादा चलाने की जरुरत नहीं पड़ी। इसका सीधा नतीजा यह रहा कि पिछले कम से कम दो दशकों में पहली बार बिजली की पीक डिमांड में कमी आई है। बिजली का इस्तेमाल कम होने से अब अतिरिक्त कोयला भी जमा हो रहा है।