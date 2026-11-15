दिल्ली का दम घोंट रहा प्रदूषण: IIT में AQI 425, अब डायबिटीज का भी खतरा

हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरने के बाद, अधिकारियों ने पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कड़े कदम लागू किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस और बुराड़ी क्रॉसिंग जैसी जगहों पर भी AQI 400 के करीब पहुंच गया है।

सांस लेने में परेशानी के अलावा, एक नए शोध ने चेतावनी दी है कि इस तरह के प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिर्फ फेफड़ों की नहीं, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है।