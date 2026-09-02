पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर: 7 मौतें, 4000 से ज्यादा मामले; मुख्यंमत्री बोले- हालात काबू में

सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। फिलहाल कम से कम 148 लोग अस्पतालों में भर्ती हं, और उनके परिवारों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने डॉक्टरों से कहा है कि वे डेंगू के मामलों की साफ और सही रिपोर्ट दें, ताकि कोई भी मामला छूट न जाए।

शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के मंत्री अग्निमित्र पॉल ने जानकारी दी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल रिपोर्ट हुए मामलों में 15 प्रतिशत की कमी आई है।