गाजियाबाद पुलिस चौकी में रहस्यमयी धमाका, डिलीवरी एजेंट घायल; इस संगठन ने ली जिम्मेदारी

पुलिस और फॉरेंसिक टीमें इस धमाके की वजह जानने में लगी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि AC यूनिट के अंदर कोई पटाखा फटा होगा। इस मामले की जांच में कई अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं।

धमाके वाली जगह से कई सैंपल जुटाए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच आगरा में की जा रही है ताकि असल सच्चाई सामने आ सके। सुरक्षा के मद्देनजर और जांच को आसान बनाने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।