दिल्ली के नल में गंदा पानी, जंग लगी पाइपलाइनें बनीं सेहत का दुश्मन देश Jun 15, 2026

दिल्ली में नल के पानी में गंदगी एक बड़ी समस्या बन गई है। इसकी मुख्य वजह पुरानी और जंग लगी पाइपलाइन और उनसे होने वाला रिसाव है। इन रिसावों के जरिए सीवर का गंदा पानी और बारिश का पानी पीने के पानी की सप्लाई लाइन में मिल जाता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। शहर की बढ़ती आबादी और पानी की लगातार बढ़ती मांग से इन पुरानी पाइपलाइनों पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा, कम दबाव वाले इलाकों में लोग अपने घरों में पानी के लिए जो पंप लगाते हैं, वे कई बार दूषित पानी को सप्लाई लाइन में खींच लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जितनी पानी की सप्लाई होती है, उसका करीब 40 प्रतिशत हिस्सा 'नॉन-रेवेन्यू वाटर' के तौर पर बर्बाद हो जाता है, यानी बिना किसी शुल्क के यह पानी बह जाता है।