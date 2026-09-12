दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक क्यों हुए बंद? ASI ने करोड़ों खर्च कर किया ये बड़ा काम

हौज खास और कोटला फिरोज शाह जैसी जगहों पर इमरजेंसी मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं, तुगलकाबाद किला और सफदरजंग मकबरे में सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से (जैसे इसके अंदर का हिस्सा, जमाली कमाली मकबरा और हिंदू अवशेष कॉरिडोर) सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए हैं। लाल किले में भी हमाम और मोती मस्जिद जैसे छह ऐतिहासिक स्थल कई सालों से बंद पड़े हैं, क्योंकि वे बहुत नाजुक हैं।