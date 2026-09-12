दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक क्यों हुए बंद? ASI ने करोड़ों खर्च कर किया ये बड़ा काम
अगर आप दिल्ली में जल्द ही हौज खास, जंतर मंतर या अग्रसेन की बावली घूमने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
दिल्ली के करीब 10 स्मारकों पर मरम्मत के काम के चलते पाबंदियां लगाई गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इन जगहों की बनावट ठीक करने और वहां सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।
2023-24 में ASI ने अपने 36.61 करोड़ रुपये के आवंटित बजट का लगभग पूरा हिस्सा खर्च कर दिया है।
दिल्ली के कई स्थलों पर मरम्मत और सुरक्षा के चलते बंदिशें
हौज खास और कोटला फिरोज शाह जैसी जगहों पर इमरजेंसी मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं, तुगलकाबाद किला और सफदरजंग मकबरे में सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से (जैसे इसके अंदर का हिस्सा, जमाली कमाली मकबरा और हिंदू अवशेष कॉरिडोर) सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए हैं। लाल किले में भी हमाम और मोती मस्जिद जैसे छह ऐतिहासिक स्थल कई सालों से बंद पड़े हैं, क्योंकि वे बहुत नाजुक हैं।
ASI दिल्ली सर्कल ने लगभग पूरा 36.61 करोड़ का बजट किया खर्च
ASI के दिल्ली सर्कल ने साल 2023-24 में इन प्रोजेक्टों पर अपने 36.61 करोड़ रुपये के बजट का लगभग पूरा इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन, 2024-25 के लिए आवंटित राशि घटकर 17.85 करोड़ रुपये हो गई है और इस साल भी करीब 17.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।