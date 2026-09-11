सत्य निकेतन हादसे का सबक, छात्रों की सुरक्षा के लिए LG ने बनाई उच्च-स्तरीय टीम

यह समिति बड़े अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को एक साथ लाएगी, ताकि पता चल सके कि छात्रों की जरूरतों और उपलब्ध आवास के बीच कितना अंतर है। वे खाली पड़े सरकारी भवनों को हॉस्टल में बदलने, आवास के लिए नई जमीन तलाशने और हॉस्टलों व पीजी के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार करेंगे।

इसके अलावा, समिति एक ऐसी व्यवस्था भी बनाना चाहती है, जिसमें एक डिजिटल डैशबोर्ड भी शामिल होगा। इसके जरिए छात्र असुरक्षित स्थितियों, अत्यधिक भीड़ या आग लगने के खतरों की रिपोर्ट कर सकेंगे।

साथ ही, छात्रों, वार्डनों और पीजी चलाने वालों के लिए समय-समय पर आग और आपदा से निपटने के अभ्यास (मॉक ड्रिल) सुनिश्चित किए जाएंगे।