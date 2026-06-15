दिल्ली की डिजिटल जनगणना: 2.3 करोड़ का आंकड़ा पार, उत्तर-पूर्वी बना सबसे 'भीड़भाड़' वाला जिला

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली 6.2 लाख घरों के साथ आगे

घरों की गिनती में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली सबसे आगे है। यहां 6.2 लाख घर और कुल 8.2 लाख से ज्यादा मकान गिने गए हैं। वहीं, नई दिल्ली में करीब 63,000 घर और एक लाख से थोडे ज़्यादा मकान ही दर्ज हुए हैं।

कुल 55 लाख घरों की गिनती हुई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 प्रतिशत लोगों ने ही अपनी जानकारी खुद भरकर दी है। यह जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी; इसका दूसरा चरण फरवरी 2027 में खत्म होगा, जिसके बाद ही अंतिम आंकडे जारी किए जाएंगे। 2011 की पिछली जनगणना से इसकी सीधी तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि तब से कई जिलों की सीमाएं बदल चुकी हैं।