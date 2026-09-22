दिल्ली में AQI बढ़ने से लौटी दमघोंटू हवा, मॉनसून की विदाई ने बढ़ाई मुसीबत

सिरी फोर्ट और चांदनी चौक जैसे कुछ इलाकों में तो हालत और भी खराब है, वहां AQI 221 तक पहुंच गया है। अभी तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि, इस हफ्ते के आखिर तक न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है।

पिछले महीने दिल्ली ने बारिश की वजह से साफ हवा का मजा लिया था। इस महीने 12 दिन ऐसे रहे जब हवा 'संतोषजनक' कैटेगरी में थी।

हरियाणा और पंजाब से भी मॉनसून की विदाई हो रही है, ऐसे में पड़ोसी राज्यों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे।