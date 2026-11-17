दिल्ली का AQI 7.3 प्रतिशत घटा, इन शहरों को मिली 23 प्रतिशत से ज्यादा राहत
लेखन भारत शर्मा
साल 2026 की दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा में बहुत मामूली सुधार दिखा। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सिर्फ 7.3 प्रतिशत कम हुआ, जो पिछले साल से भी कम है। वहीं, गुरुग्राम में प्रदूषण 1.5 प्रतिशत बढ़ गया। यानी, कुछ जगहों पर धुंध थोड़ी कम हुई, लेकिन पूरे इलाके में प्रदूषण की समस्या अभी भी बनी हुई है।
कोलकाता और चेन्नई में AQI 23 प्रतिशत से ज्यादा घटा
इस बीच, कोलकाता और चेन्नई की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। इन दोनों शहरों में AQI 23 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है। नोएडा की हालत भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में कोई खास सुधार नहीं हुआ और गाजियाबाद में स्थिति जस की तस बनी रही। ये मिले-जुले नतीजे बताते हैं कि यहाँ प्रदूषण से लड़ना कितना मुश्किल है।