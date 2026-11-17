इस बीच, कोलकाता और चेन्नई की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला। इन दोनों शहरों में AQI 23 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है। नोएडा की हालत भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में कोई खास सुधार नहीं हुआ और गाजियाबाद में स्थिति जस की तस बनी रही। ये मिले-जुले नतीजे बताते हैं कि यहाँ प्रदूषण से लड़ना कितना मुश्किल है।