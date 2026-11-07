दिल्ली में दम घोंट रही हवा: AQI 364, दिवाली-पराली से 'गंभीर' खतरे की चेतावनी
दिल्ली में हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 तक पहुंच गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। शहर के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 53 पर PM2.5 सबसे बड़ा प्रदूषक रहा।
अब तो लगभग एक-तिहाई स्टेशन 'गंभीर' श्रेणी में आ चुके हैं। एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने पूर्वानुमान लगाया है कि शनिवार और रविवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में जा सकती है।
पटाखे और पराली जलाने की 2,624 घटनाएं
इस हफ्ते की शुरुआत में ही शहर का AQI 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद कई गतिविधियों पर और पाबंदियां लगाई गई थीं।
दिवाली का त्योहार नजदीक है, और पटाखों के कारण प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, नासा ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 2,624 घटनाएं रिकॉर्ड की हैं। इस वजह से भी प्रदूषण दिल्ली की तरफ आ रहा है।