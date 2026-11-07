दिल्ली में दम घोंट रही हवा: AQI 364, दिवाली-पराली से 'गंभीर' खतरे की चेतावनी

दिल्ली में हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 तक पहुंच गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। शहर के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 53 पर PM2.5 सबसे बड़ा प्रदूषक रहा।

अब तो लगभग एक-तिहाई स्टेशन 'गंभीर' श्रेणी में आ चुके हैं। एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने पूर्वानुमान लगाया है कि शनिवार और रविवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में जा सकती है।