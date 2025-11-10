दिल्ली धमाका: पुलिस आयुक्त का बड़ा बयान, कहा- लाल बत्ती पर रुकी कार में हुआ विस्फोट

दिल्ली धमाका: पुलिस आयुक्त का बड़ा बयान, कहा- लाल बत्ती पर रुकी कार में हुआ विस्फोट
क्या है खबर?
दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके के से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि यह धमाका किसी खड़ी कार में नहीं, बल्कि लाल बत्ती पर रुकी कार में हुआ था।
बयान
पुलिस आयुक्त ने क्या दिया बयान?
दिल्ली पुलिस आयुक्त गोलचा ने कहा, "शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति आई गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। FSL, NIA समेत सभी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है। घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया था और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां सुने पुलिस आयुक्त का पूरा बयान
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से आ रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सभी एजेंसियां, FSL, NIA यहां मौजूद हैं... घटना में कुछ लोगों की मौत… pic.twitter.com/ByRjQJ1eVD— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
आंखों देखी
प्रत्यक्षदर्शियों ने दी चौंकाने वाली जानकारी
एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "धमाका इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे धरती धंस गई हो और मैं मर जाऊंगा। स्ट्रीट लाइटें टूट गईं और कार में आग लगने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।" धमाके को पास से देखने वाले यासिन हुसैन ने बताया, "मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था। अचानक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मैं थोड़ी देर के सुन्न सा हो गया। धमाके की आवाज से मैं तीन पर गिर गया।"