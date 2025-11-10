दिल्ली धमाका: पुलिस आयुक्त का बड़ा बयान, कहा- लाल बत्ती पर रुकी कार में हुआ विस्फोट

दिल्ली में कार में हुए धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत् हो गई है

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके के से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि यह धमाका किसी खड़ी कार में नहीं, बल्कि लाल बत्ती पर रुकी कार में हुआ था।