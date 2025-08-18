दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, इन इलाकों की बढ़ी मुसीबत

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा

लेखन गजेंद्र 04:20 pm Aug 18, 202504:20 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े के कारण स्थिति बिगड़ गई है। बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.5 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.24 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है।