दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, इन इलाकों की बढ़ी मुसीबत
दिल्ली में सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े के कारण स्थिति बिगड़ गई है। बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.5 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.24 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है।
बैराज से कितना छोड़ा गया पानी?
दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यमुना उफान पर है। इसका बड़ा कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहे पानी को हथिनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से छोड़ा जा रहा है। सोमवार को हथिनीकुंड से 49,604 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वजीराबाद बैराज से 39,470 और ओखला बैराज से 68,025 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हर घंटे 45,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से स्थिति गंभीर है।
दिल्ली के इन इलाकों में बढ़ा खतरा
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पुराना उस्मानपुर, ITO, प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, मथुरा रोड, काका नगर, गीता कॉलोनी, राजघाट, ओखला, सिग्नेचर ब्रिज, अक्षरधाम के आसपास, बाढ़ मैदानों में बसी अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गियों पर सबसे अधिक खतरा है। करीब 14 स्थानों पर बोट तैनात है और बाढ़ नियंत्रक लागू है। दिल्ली सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। बता दें कि जुलाई 2023 में इन्हीं झुग्गी-झोपड़ियों से 30,000 लोगों को निकाला गया था।
यमुना खतरे के निशान के ऊपर
#WATCH | दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2025
वीडियो दिल्ली के लोहा पुल से है। pic.twitter.com/V82CY9KrW0