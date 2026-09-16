दिल्ली: बारिश के बाद सताएगी गर्मी, आज हल्की बरसात का अनुमान

अगर आप इस बुधवार दिल्ली से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। यह बारिश दोपहर से शाम के बीच होने की उम्मीद है।

मौसम गर्म रहेगा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, वहीं रात में न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ ले जाना बेहतर होगा।