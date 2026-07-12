दिल्ली में सफर होगा आसान: 8 कॉरिडोर सिग्नल-मुक्त, 25 और की है तैयारी
दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 व्यस्त कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री कर दिया है। पुलिस ने गैर-जरूरी सिग्नलों को बंद किया है, चौराहों को बेहतर बनाया है और अवैध मीडियन कटों को भी हटाया है। इसके साथ ही, उत्तर के 6 और पूर्व के 2 कॉरिडोर पर यू-टर्न भी बनाए गए हैं।
ट्रैफिक पुलिस की नजर 25 सिग्नल-फ्री कॉरिडोर पर
नेताजी सुभाष प्लेस से रिठाला मेट्रो स्टेशन और विकास मार्ग (लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़) जैसे बड़े कॉरिडोर पर पहले से ही सुधार नजर आने लगा है। इतना ही नहीं, जल्द ही 25 और कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री करने की तैयारी चल रही है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती भी बढ़ाई है।
लाखों चालान जारी किए गए हैं और शहर भर के छात्रों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस 'संगम' नाम की एक पहल के जरिए आम लोगों के सुझाव भी सुन रही है। इस पहल के तहत नागरिकों से 500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिनकी बदौलत दिल्ली की सड़कों पर वाकई बदलाव देखने को मिले हैं।