भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच के लिए ट्रैफिक पाबंदियां, यहां जानें

अगर आप मैच देखने जा रहे हैं, तो अपने स्टेडियम गेट तक पहुंचने के लिए बताए गए रूट का ही इस्तेमाल करें।

दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त 'पार्क एंड राइड' की सुविधा दी गई है। ध्यान रहे, अगर आपकी गाड़ी पर वैध पार्किंग लेबल नहीं होगा, तो उसे टो किया जा सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

ऐप-आधारित टैक्सियों के लिए भी जगह तय की गई है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर गेट नंबर-2 के पास और राजघाट चौक पर यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं।

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