भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच के लिए ट्रैफिक पाबंदियां, यहां जानें
अगर आप 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच देखने जा रहे हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़भाड़ से बचने के लिए दोपहर 2 बजे से रात 11:45 बजे तक ट्रैफिक पर कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।
जरूरत पड़ने पर, बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मिरदर्द चौक और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर यातायात को रोका या डायवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग के कुछ खास हिस्सों पर मालवाहक गाड़ियों को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
पार्क एंड राइड, टैक्सी स्टैंड और गाड़ी खींचने (टोइंग) की जानकारी
अगर आप मैच देखने जा रहे हैं, तो अपने स्टेडियम गेट तक पहुंचने के लिए बताए गए रूट का ही इस्तेमाल करें।
दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त 'पार्क एंड राइड' की सुविधा दी गई है। ध्यान रहे, अगर आपकी गाड़ी पर वैध पार्किंग लेबल नहीं होगा, तो उसे टो किया जा सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
ऐप-आधारित टैक्सियों के लिए भी जगह तय की गई है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर गेट नंबर-2 के पास और राजघाट चौक पर यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं।
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