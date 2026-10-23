दिल्ली: जंतर मंतर के पास दोपहर 1 से 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन
अगर आप शुक्रवार को मध्य दिल्ली में निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की है। ट्रैफिक पुलिस ने जंतर मंतर के आस-पास दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए रूट में बदलाव की घोषणा की है।
इसकी वजह यह है कि दोपहर करीब 2 बजे बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से जंतर मंतर की ओर बड़ी संख्या में लोग निकलने वाले हैं। इसके चलते बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास ट्रैफिक धीमा रहने की उम्मीद है। ऐसे में अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लें या दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।
चालकों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील
गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वे ट्रैफिक कर्मियों और डायवर्जन के साइन बोर्ड का पालन करें, ताकि ट्रैफिक आराम से चलता रहे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक ये अस्थायी बदलाव लागू हैं, तब तक वे धैर्य रखें और नियमों का पालन करें।
ट्रैफिक की ताजा जानकारी या किसी भी मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं।