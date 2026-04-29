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दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में ईंधन संकट, जयपुर में उतारा 
दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में ईंधन संकट

दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में ईंधन संकट, जयपुर में उतारा 

लेखन गजेंद्र
Apr 29, 2026
05:25 pm
क्या है खबर?

दिल्ली से ओडिशा के भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को बुधवार को बीच रास्ते में ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा और विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। विमान ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों के बीच बुधवार को हुई इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है। हालांकि, एयरलाइन ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि विमान को खराब मौसम की वजह से जयपुर मोड़ा गया था, न की ईंधन की कमी के कारण।

घटना

क्या है पूरा मामला?

न्यूज18 के मुताबिक, उड़ान संख्या IX-1057 दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई थी। तभी उड़ान के बीच ईंधन की उपलब्धता से संबंधित चिंताएं सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर पायलट ने विमान को जयपुर हवाई अड्डे पर उतार दिया। विमान अभी जयपुर हवाई अड्डे पर है और सभी यात्रियों को विमान के अंदर ही बैठे रहने को कहा गया है। ईंधन संबंधी समस्या के अलावा तकनीकी खराबी या आपातकालीन स्थिति समेत अन्य कोई सूचना नहीं मिली है।

जांच

एयरलाइन ने बयान में क्या कहा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान में कहा, "भुवनेश्वर जाने वाले रास्ते में खराब मौसम की स्थिति के कारण, दिल्ली से हमारी एक उड़ान को कुछ समय के लिए जयपुर की ओर मोड़ दिया गया था। मौसम में सुधार होने पर, उड़ान ने भुवनेश्वर के लिए अपना परिचालन फिर से शुरू कर दिया।" बता दें कि 26 अप्रैल को मुंबई से भोपाल जा रही एयर इंडिया की उड़ान तकनीकी खराबी की आशंका के कारण भोपाल में उतरी थी।

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जानकारी

ईंधन को लेकर कल ही एयरलाइंस संगठन ने जताई है चिंता

एयर इंडिया और इंडिगो समेत भारतीय एयरलाइंस के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई थी। संगठन ने कीमतों में राहत और वित्तीय सहायता मांगी है।

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