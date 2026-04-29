दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में ईंधन संकट

दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में ईंधन संकट, जयपुर में उतारा

लेखन गजेंद्र 05:25 pm Apr 29, 202605:25 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से ओडिशा के भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को बुधवार को बीच रास्ते में ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा और विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। विमान ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों के बीच बुधवार को हुई इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है। हालांकि, एयरलाइन ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि विमान को खराब मौसम की वजह से जयपुर मोड़ा गया था, न की ईंधन की कमी के कारण।