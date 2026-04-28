भारतीय एयरलाइंस ने जेट ईंधन की कीमतों पर नाराजगी जताई

भारतीय एयरलाइंस ने जेट ईंधन की कीमतों पर नाराजगी जताई, परिचालन बंद होने की चेतावनी

लेखन गजेंद्र 05:00 pm Apr 28, 202605:00 pm

क्या है खबर?

एयर इंडिया और इंडिगो समेत भारत की प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने केंद्र सरकार को जेट ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर चेतावनी दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया है कि विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों के कारण यह क्षेत्र 'अत्यधिक तनाव' का सामना कर रहा है। उन्होंने कीमतों में राहत और वित्तीय सहायता की मांग करते हुए बताया कि हालात न सुधरे तो परिचालन बंद हो सकता है।