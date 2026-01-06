दिल्ली के त्रिलोकपुरी में नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 16 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या, सभी आरोपी नाबालिग

लेखन गजेंद्र 03:19 pm Jan 06, 202603:19 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लक्ष्मी नगर और वेलकम इलाके के बाद सोमवार देर शाम को त्रिलोकपुरी इलाके में एक किशोर की हत्या की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मयूर विहार थानाक्षेत्र के त्रिलोकपुरी में कुछ लोगों ने एक 16 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसे घायल अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया, जहां से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।