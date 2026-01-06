दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 16 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या, सभी आरोपी नाबालिग
क्या है खबर?
दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लक्ष्मी नगर और वेलकम इलाके के बाद सोमवार देर शाम को त्रिलोकपुरी इलाके में एक किशोर की हत्या की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मयूर विहार थानाक्षेत्र के त्रिलोकपुरी में कुछ लोगों ने एक 16 वर्षीय किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसे घायल अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया, जहां से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
जांच
किस बात पर की हत्या?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक का नाम मोहित है, जो 11वीं कक्षा का छात्र है। उसका इलाके के कुछ लड़कों से विवाद था। सोमवार देर शाम को कुछ लोग उसे घर से बुलाकर ले गए थे। तभी उसका दूसरे समूह के 5-6 लड़कों से विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। किशोर को लात-घूसों से पीटकर आरोपी फरार हो गए। देर रात उसकी अस्पताल में मौत हो गई। सभी आरोपी भी नाबालिग हैं, जो हिरासत में हैं।
यमुना पार वारदात से पुलिस की चिंता बढ़ी
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिन पहले यशवीर ने अपने सगे भाई (12) बहन (26) और मां (45) को नशीला पदार्थ खिलाकर गला घोंटकर मारा था। उसने हत्या के बाद थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे पहले वेलकम में एक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को लक्ष्मी नगर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सड़क पर घसीटकर पुलिस के सामने पीटा गया था।