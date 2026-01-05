दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पुलिस के सामने परिवार को पीटा गया, युवक के उतारे कपड़े

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पुलिस के सामने परिवार को पीटा गया, युवक के उतारे कपड़े
क्या है खबर?
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी का चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार को सड़क पर सबके सामने पीटा गया, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश एक युवक को घर से घसीटकर सड़क पर लाकर नंगा करके लात-घूसों से पीटते दिख रहे हैं। मौके पर बाइक से पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, लेकिन वे बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि पीड़ित युवक को कपड़े देते हैं।
घटना
क्या है मामला?
बैंक एनक्लेव में पीड़ित राजेश गर्ग ने अपने घर के बेसमेंट को जिम के लिए पिंटू यादव को दिया था। जानकारी के मुताबिक, गर्ग और पिंटू यादव के परिवार के बीच पहले संबंध थे, आरोप है कि जिम खुलने के बाद पिंटू यादव इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब 2 जनवरी को गर्ग परिवार बेसमेंट में गया, तो पिंटू यादव ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। सारा विवाद इसी को लेकर है।
जांच
पुलिस ने पिंटू यादव को गिरफ्तार किया
पीड़ित रीता गर्ग ने बताया कि 2 जनवरी को वे बेसमेंट के पास खड़े थे, तभी पिंटू यादव और शुभम यादव ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने न केवल रीता और उनके पति राजेश को पीटा बल्कि बेटे को घर से घसीटकर ले गए और नंगा करके सड़क पर पीटा। इस दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने शिकायत के बाद पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव फरार हैं।
ट्विटर पोस्ट
पीड़ित की मां ने बताई आपबीती
#WATCH | Delhi: On a youth assaulted in Laxmi Nagar area, his mother Rita Garg says, "This property is in our name. Can't we stand on our own property? That day, my husband and I were standing outside the house. Just then, a boy, Shubham Yadav, came and grabbed my husband. When I… pic.twitter.com/2hriy8qZ7z— ANI (@ANI) January 5, 2026