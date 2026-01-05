दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पुलिस के सामने परिवार को पीटा गया, युवक के उतारे कपड़े

दिल्ली पुलिस के सामने लक्ष्मी नगर में परिवार को पीटा गया

लेखन गजेंद्र 11:55 am Jan 05, 202611:55 am

क्या है खबर?

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी का चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार को सड़क पर सबके सामने पीटा गया, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश एक युवक को घर से घसीटकर सड़क पर लाकर नंगा करके लात-घूसों से पीटते दिख रहे हैं। मौके पर बाइक से पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, लेकिन वे बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि पीड़ित युवक को कपड़े देते हैं।