दिल्ली में SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज फिर लोग सड़कों पर उतरे हैं

दिल्ली: SIR के खिलाफ नागरिक संगठनों का मार्च, भारी बल तैनात; प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए

लेखन आबिद खान 03:26 pm Oct 23, 202603:26 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ दिल्ली में आज फिर प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों, किसानों और नागरिक समाज समूहों के संगठन 'पीपल अगेंस्ट SIR' ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे से पटेल चौक के पास चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाल रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।णऱ