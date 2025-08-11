दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट, पहलगाम और 'ऑपरेशन सिंदूर' के कारण खतरे की आशंका

दिल्ली में इस बार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। अप्रैल में पहलगाम हमले और उसके बाद हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के कारण खतरे की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 के मुताबिक, कई खुफिया एजेंसियों द्वारा संभावित आतंकी खतरों का हवाला दिया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नई दिल्ली में अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने खतरों की चेतावनी देते हुए संबंधित विभागों को भी विस्तृत सलाह जारी की है।

चेतावनी आतंकी यहां ले सकते हैं पनाह रिपोर्ट के मुताबिक, चेतावनी दी गई है कि दिल्ली की बड़ी आबादी और अनधिकृत कॉलोनियों के घने समूह घुसपैठ या आतंकवादियों के लिए संभावित सुरक्षित पनाहगाह बन सकते हैं। एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों, वैश्विक जिहादी नेटवर्क, कट्टरपंथी इस्लामी गुटों, सिख उग्रवादी समूहों, वामपंथी उग्रवादियों और कुछ पूर्वोत्तर विद्रोही संगठनों पर शक जताया है। सुरक्षा एजेंसियां अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे घरेलू कट्टरपंथी तत्वों की कार्रवाई की संभावना पर भी विचार कर रही है।

निर्देश कर्मचारियों पर भी सख्ती एजेंसियों ने कर्मियों के सख्त सत्यापन और सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है कि वर्दी पहने कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करे। सभी अधिकारियों को सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट करने से मना किया गया है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जानकारी साझा न करने को कहा है। आशंका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट अधिकारी बनकर सुरक्षा व्यवस्था और तैनाती का ब्यौरा मांग सकते हैं।