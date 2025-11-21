दिल्ली के स्कूलों ने बाहरी खेलों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली के स्कूलों ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश माना, खेल समेत बाहरी गतिविधियां रोकीं

लेखन गजेंद्र 12:17 pm Nov 21, 202512:17 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अधिकतर स्कूलों ने खेल समेत बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। स्कूलों ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को देखते हुए लिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रदूषण को लेकर दायर याचिकाओं में नवंबर से जनवरी तक स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं को रोकने की मांग की गई थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से खेलों को आगे बढ़ाने को कहा था।