दिल्ली के सत्य निकेतन में 2 इमारतें गिर गई हैं

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी: एक की मौत, 4 बचाए गए; कई अभी भी दबे

लेखन आबिद खान 05:11 pm Sep 06, 202605:11 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है और कम से कम 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हादसा करीब 1:30 बजे हुआ, जब इमारत भरभराकर गिर गईं। फिलहाल बचाव अभियान जारी है।