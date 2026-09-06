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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी: एक की मौत, 4 बचाए गए; कई अभी भी दबे
दिल्ली के सत्य निकेतन में 2 इमारतें गिर गई हैं

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी: एक की मौत, 4 बचाए गए; कई अभी भी दबे

लेखन आबिद खान
Sep 06, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है और कम से कम 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हादसा करीब 1:30 बजे हुआ, जब इमारत भरभराकर गिर गईं। फिलहाल बचाव अभियान जारी है।

घटना

इमारत में था हॉस्टल

रिपोर्ट के मुताबिक, ये इमारत बहुमंजिला थी और इसमें एक हॉस्टल भी था। यही वजह है कि दबे हुए लोगों में कई छात्र हैं।

फिलहाल मौके पर बचाव अभियान जारी है।

घटनास्थल से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग मलबा हटाने के काम में एजेंसियों के साथ जुटे हैं।

वहीं, बचाए गए लोगों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका AIIMS में इलाज चल रहा है।

ट्विटर पोस्ट

मौके पर अफरा-तफरी

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बयान

चश्मदीद ने कहा- इमारत में कई छात्र फंसे

एक चश्मदीद ने कहा, "गिरी हुई इमारत का नाम 'हॉस्टल डेज' है। इसके बगल में एक और इमारत भी गिर गई है। 'हॉस्टल डेज' लड़कों का PG था। जो छात्र अपने कमरों में थे, वे मलबे में फंस गए। कितने छात्र फंसे हैं, इसकी सही संख्या रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगी। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। बचावकर्मी काफी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं।"

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मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बोलीं- घटना से बेहद चिंतित हूं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से बहुत चिंतित हूं। एहतियात के तौर पर बगल की इमारत को खाली करा लिया गया है। फंसे हुए लोगों को निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'

DUSU

DUSU अध्यक्ष बोले- 15 छात्रों को बचाया गया

DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा, "अब तक करीब 10-15 छात्रों को बचाया जा चुका है। कुछ अभी भी अंदर फंसे हैं। हम उनके संपर्क में हैं और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और छात्रों की मदद के लिए अन्य टीमें पहुंच रही हैं। अभी तक किसी मौत की खबर नहीं है।"

वहीं, NSUI ने कहा कि मलबे में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए उसके कार्यकर्ता मौके पर हैं।

कानपुर

कानपुर में भी मकान गिरा, 4 की मौत

कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में आज अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है।

बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया।

वहीं, ग्रामीणों ने पुलिस और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

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