दिल्ली के रोहिणी में बारिश के बीच इमारत ढही, 8 लोगों के दबने की आशंका

पुणे

पुणे में भी इमारत गिरी, 15 लोग दबे

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में भी एक इमारत गिर गई है। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में कम से कम 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यह इमारत नगर निगम की ओर से कचरा प्रबंधन करने वाली एक कपंनी की थी। हादसे के वक्त इमारत में कंपनी के 15 कर्मचारी थे। इमारत के ठीक पीछे कचरे का पहाड़ धंसने से ये हादसा हुआ है।