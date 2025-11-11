LOADING...
लाल किला के पास विस्फोट मामले में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की पहली तस्वीर सामने आई
दिल्ली धमाके के आत्मघाती हमलावर की तस्वीर सामने

लाल किला के पास विस्फोट मामले में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की पहली तस्वीर सामने आई

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
09:57 am
क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए घातक विस्फोट के संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आ गई है। संदिग्ध का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर हुंडई i20 चला रहा था। उमर को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा माना जा रहा है और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद भंडाफोड़ के बाद उसने घटना को अंजाम दिया है।

आदिल राठेर और मुजम्मिल शकील का सहयोगी

जांच एजेंसियों ने संभावना जताई है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल अहमद राठेर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को जानता है। आदिल और शकील दोनों जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़े गए हैं। राठेर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका था। उसकी सूचना के बाद फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद, डॉक्टर उमर फरीदाबाद से भाग गया था।

CCTV में आई तस्वीर

डॉक्टर उमर की तस्वीर

