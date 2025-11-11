दिल्ली धमाके के आत्मघाती हमलावर की तस्वीर सामने

लाल किला के पास विस्फोट मामले में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की पहली तस्वीर सामने आई

लेखन गजेंद्र 09:57 am Nov 11, 202509:57 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए घातक विस्फोट के संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आ गई है। संदिग्ध का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर हुंडई i20 चला रहा था। उमर को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा माना जा रहा है और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद भंडाफोड़ के बाद उसने घटना को अंजाम दिया है।