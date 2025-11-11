लाल किला के पास विस्फोट मामले में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की पहली तस्वीर सामने आई
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए घातक विस्फोट के संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आ गई है। संदिग्ध का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर हुंडई i20 चला रहा था। उमर को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा माना जा रहा है और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद भंडाफोड़ के बाद उसने घटना को अंजाम दिया है।
शक
आदिल राठेर और मुजम्मिल शकील का सहयोगी
जांच एजेंसियों ने संभावना जताई है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल अहमद राठेर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को जानता है। आदिल और शकील दोनों जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़े गए हैं। राठेर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका था। उसकी सूचना के बाद फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद, डॉक्टर उमर फरीदाबाद से भाग गया था।
ट्विटर पोस्ट
CCTV में आई तस्वीर
सीसीटीवी ने साबित किया लाल किला आतंकी हमला ही है।— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) November 11, 2025
जिस कार से ब्लास्ट हुआ है उसमें आतंकी संगठन से जुड़ा आतंकी उमर भी दिखा है। आशंका है कि उमर ने ही फरीदाबाद में ब्लास्ट की चीजें उपलब्ध कराई थी । ब्लास्ट मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ली गई है। pic.twitter.com/b32IvIQKOW
ट्विटर पोस्ट
डॉक्टर उमर की तस्वीर
EDUCATED AND LIVED ON INDIAN TAX PAYER MONEY. PAYS INDIA BACK WITH TERROR.— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 11, 2025
Sources to CNN News18: Dr. Umar. Studied medicine at Govt Medical College, Srinagar. Worked as a senior resident at GMC Anantnag. Currently working as an Assistant Professor at Alfalah, Faridabad. pic.twitter.com/6eZFx03QwF
ट्विटर पोस्ट
संदिग्ध की एक और तस्वीर
दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध की पहली तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लाल किले के पास 3 घंटे तक खड़ी रही कार l pic.twitter.com/ZRM9WRa0Bq— Saddam Khan (@SaddamK85198541) November 11, 2025