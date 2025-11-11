जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादी उमर के मां और भाई हिरासत में (तस्वीर: एक्स/@ParmarSSC_X)

लाल किला कार विस्फोट मामले में उमर मोहम्मद के मां-भाई समेत 6 हिरासत में लिए गए

लेखन गजेंद्र 11:42 am Nov 11, 202511:42 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास कार के अंदर हुए भीषण विस्फोट में पुलिस संदिग्ध आतंकवादी उमर मोहम्मद को आत्मघाती हमलावर बता रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जांच एजेंसियों ने उमर के परिजनों समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें उमर की मां शमीमा बानो, भाई आशिक अहमद, जहूर अहमद, प्लम्बर अमीर राशिद मीर, सरकारी कर्मचारी एकउमर रशीद मीर और बैंक सुरक्षा गार्ड तारिक मलिक शामिल हैं।