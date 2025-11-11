लाल किला कार विस्फोट मामले में उमर मोहम्मद के मां-भाई समेत 6 हिरासत में लिए गए
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास कार के अंदर हुए भीषण विस्फोट में पुलिस संदिग्ध आतंकवादी उमर मोहम्मद को आत्मघाती हमलावर बता रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जांच एजेंसियों ने उमर के परिजनों समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें उमर की मां शमीमा बानो, भाई आशिक अहमद, जहूर अहमद, प्लम्बर अमीर राशिद मीर, सरकारी कर्मचारी एकउमर रशीद मीर और बैंक सुरक्षा गार्ड तारिक मलिक शामिल हैं।
बैठक
गृह मंत्री के आवास पर आपातकालीन बैठक शुरू
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) को बैठक में वर्चुअली जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि डॉ उमर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। उसने फिदायीन हमले (आत्मघाती हमला) को अंजाम दिया है।
जांच
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद में बड़ा जांच अभियान
दिल्ली में हुए विस्फोट के तार जांच एजेंसियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद से जोड़ रही हैं, जहां से एक दिन पहले संदिग्ध आतंकवादी डॉ आदिल अहमद राठेर और मुजम्मिल शकील गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं और सहारनपुर और फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। फरीदाबाद में करीब 100 जगह तलाशी ली गई है।