दिल्ली में लाल किले के पास हुआ विस्फोट 2019 के पुलवामा हमले जैसा- विशेषज्ञ

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए भीषण विस्फोट को 2019 में हुए पुलवामा हमला जैसा बताया जा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 2019 के पुलवामा हमले में विस्फोटकों से लदी कार का इस्तेमाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को मारने के लिए किया गया था। उसी तरह दिल्ली में कार में संभावित विस्फोटक रखकर आम लोगों को उड़ाया गया है। विशेषज्ञों को दोनों में समानताएं दिख रही हैं।

जांच पुलवामा में इको कार का हुआ था इस्तेमाल पुलवामा हमले में आतंकवादियों ने एक मारुति ईको कार का इस्तेमाल किया था और दिल्ली में विस्फोट में एक हुंडई i20 हैचबैक कार इस्तेमाल की गई है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि जिस धीमी गति से चलने वाली कार से विस्फोट हुआ, उसमें लोग सवार थे या नहीं। विस्फोट कार के पिछले हिस्से में हुआ है। विस्फोट इतना जोरदार था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 की खिड़कियां टूट गईं।

हमला पुलवामा हमले में शहीद हुए थे 40 जवान 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने विस्फोटक से भरी कार को जवानों के काफिले से टकरा दी थी, जिससे भीषण हमले में जवानों और वाहन के चीथड़े उड़ गए थे। दिल्ली में भी सोमवार को विस्फोटक से लदी कार के जरिए कथित फिदायीन हमला किया गया था। कार में डॉक्टर उमर सवार था, जो मारा गया है।