दिल्ली में विस्फोट करने वाले संदिग्ध तुर्की में हैंडलर के संपर्क में थे (फाइल तस्वीर)

तुर्की के हैंडलर के संपर्क में थे दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध, इस ऐप से की बातचीत

लेखन गजेंद्र 09:39 am Nov 13, 202509:39 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट करने वाले संदिग्ध आतंकवादी तुर्की में बैठे आकाओं के संपर्क में थे और उनसे जानकारी ले रहे थे। जांच अधिकारियों ने गिरफ्तार संदिग्धों और तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे विदेशी संचालक के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि हैंडलर कोड नाम 'उकासा' का उपयोग करता था और मुख्य आरोपी उमर नबी और उसके सहयोगियों के साथ 'सेशन ऐप' के जरिए सीधे संपर्क में था।