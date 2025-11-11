लाल किला के पास विस्फोट के मामले में फरीदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद

छापा

डॉक्टर की क्लीनिक के ऊपर कमरे में थे संदिग्ध युवक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस की टीम ने दोनों युवकों को एक डॉक्टर की क्लीनिक के ऊपर बने कमरे से गिरफ्तार किया है। उनके पास से सफेद रंग का पाउडर मिला है, जो विस्फोटक जैसा प्रतीत होता है। पुलिस ने उसे जब्त कर जांच के लिए भेजा है। क्लीनिक डॉक्टर सोहेल खान के नाम पर है, जिससे पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अभी पुलिस ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार किया है।