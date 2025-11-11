लाल किला के पास विस्फोट के मामले में फरीदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए विस्फोट की जांच जारी है। मंगलवार को पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-56 में अपराध शाखा की टीम ने 50 से 60 किलो विस्फोटक भी बरामद किया है। दोनों की पहचान सामने नहीं आई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। केंद्रीय एजेंसी की टीम भी मौके पर है।
छापा
डॉक्टर की क्लीनिक के ऊपर कमरे में थे संदिग्ध युवक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस की टीम ने दोनों युवकों को एक डॉक्टर की क्लीनिक के ऊपर बने कमरे से गिरफ्तार किया है। उनके पास से सफेद रंग का पाउडर मिला है, जो विस्फोटक जैसा प्रतीत होता है। पुलिस ने उसे जब्त कर जांच के लिए भेजा है। क्लीनिक डॉक्टर सोहेल खान के नाम पर है, जिससे पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अभी पुलिस ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार किया है।
जांच
फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था मुजम्मिल शकील
हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक दिन पहले फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया था। वह अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षक था। पुलिस ने उशके धौज स्थित किराए के कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि फरीदाबाद का कनेक्शन दिल्ली में सोमवार की शाम हुए विस्फोट से है। यहीं रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद भी आत्मघाती हमले में शामिल था, जो मुजम्मिल का दोस्त था।