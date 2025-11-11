दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट की जांच NIA को सौंपी गई
क्या है खबर?
दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले की जांच आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया है। एजेंसी के अधिकारियों ने सोमवार शाम से ही मामले पर काम करना शुरू कर दिया था। अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए थे। जांच अधिकारियों की एक टीम जम्मू-कश्मीर भी रवाना हुई है।
बैठक
अमित शाह के आवास पर हुई थी बैठक
अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल हुए थे। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) को बैठक में वर्चुअली जोड़ा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने भी दिल्ली पुलिस से मामले की जानकारी ली है।
आतंक
फिदायीन हमले का शक
NIA को जांच सौंपने के पीछे बड़ा कारण है कि अभी तक जो सबूत मिले हैं, उससे यह घटना पूरी तरह से आतंकवादी घटना मानी जा रही है। धमाके में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम है, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उसने फिदायीन हमले (आत्मघाती हमला) को अंजाम दिया है। इससे पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था।