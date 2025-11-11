दिल्ली में धमाके की जांच NIA को सौंपी गई

दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट की जांच NIA को सौंपी गई

लेखन गजेंद्र 03:06 pm Nov 11, 202503:06 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले की जांच आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया है। एजेंसी के अधिकारियों ने सोमवार शाम से ही मामले पर काम करना शुरू कर दिया था। अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए थे। जांच अधिकारियों की एक टीम जम्मू-कश्मीर भी रवाना हुई है।