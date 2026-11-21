नवंबर के बीच में चली तेज हवाओं और हल्की बारिश से दिल्ली को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। इससे प्रदूषण का स्तर कुछ कम हुआ।

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि हवा के बदलते पैटर्न से अभी स्थिति में सुधार बना रह सकता है। हालांकि, IMD ने चेताया है कि शांत रातों में प्रदूषण फिर से बढ़ सकता है। दुनिया के 19 सबसे प्रदूषित शहरों में से कई भारत में हैं, इसलिए स्वच्छ हवा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।