दिल्ली के ट्रैफिक का 'इलाज': PWD ला रहा 8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और अंडरपास

यह एलिवेटेड रोड मध्य और पश्चिमी दिल्ली को आपस में जोड़ेगी, जिससे गाड़ियों के लिए एक सीधा और तेज रास्ता बनेगा। इसका फायदा यह होगा कि मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आना-जाना करते हैं।

मयूर विहार में बनने वाले अंडरपास का मुख्य लक्ष्य क्राउन प्लाजा चौराहे पर लगने वाले जाम को खत्म करना है। इससे मेन रोड पर चलने वाली गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ सकेंगी।

वहीं, चौराहे के पास रहने वाले या लोकल कहीं आने-जाने वाले लोग ग्राउंड लेवल की सड़कों का इस्तेमाल पहले की तरह ही कर पाएंगे। स्टडी पूरी होने के बाद इन दोनों प्रोजेक्ट्स की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। दरअसल, ये केवल 2 प्रोजेक्ट नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में ट्रैफिक को बेहतर बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। अभी दिल्ली में ऐसे करीब 18 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनका मकसद लोगों के सफर को आसान और सुगम बनाना है। ये दोनों नए प्रोजेक्ट भी उसी दिशा में एक अहम कदम हैं।