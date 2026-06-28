NEET धांधली पर बवाल: अभिजीत दिपके का दावा- किसान नेताओं को नजरबंद किया गया

अभिजित दिपके ने महाराष्ट्र TET लीक का जिक्र किया

CJP के संस्थापक अभिजित दिपके ने महाराष्ट्र TET 2026 पेपर लीक का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थीं और परीक्षा भी टालनी पड़ी थी। दिपके ने साफ तौर पर कहा कि बार-बार होने वाले ये पेपर लीक छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इन घोटालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। इस बीच, पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक भी जंतर-मंतर पर इस धरने में शामिल होने जा रहे हैं। वे यहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। CJP ने पूरे देश के छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अधिकारियों से इन मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग करें।