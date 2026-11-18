दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रील बनाने वाले पत्रकार नहीं (फाइल तस्वीर)

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- रील बनाने वाले पत्रकार नहीं

लेखन गजेंद्र 10:27 am Nov 18, 202610:27 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने हलफनामे में पत्रकारों की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि पुलिस प्रेस की आजादी का पूरा सम्मान करती है, लेकिन यह तय नहीं हुआ है कि रील बनाने वाले पत्रकार हैं। पुलिस ने यह जवाब नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली पत्रकार संघ और केरल पत्रकार संघ की याचिका पर दिया है।