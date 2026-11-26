जामा मस्जिद हमले से सबक: दिल्ली पुलिस ने थानों को बनाया अभेद किला, कड़े हुए नियम
जामा मस्जिद पर पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी पुलिस थानों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। ये नए नियम पुलिसकर्मियों के साथ-साथ थानों में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, खासकर आतंकी हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने तैनात किए सशस्त्र गार्ड और CCTV कैमरे
अब आपको थानों के प्रवेश द्वार पर हर समय हथियारबंद गार्ड तैनात दिखेंगे। आगंतुकों को अब छोटे दरवाजों का इस्तेमाल करना होगा, जबकि बड़े दरवाजे केवल पुलिस के वाहनों के लिए खुले रहेंगे। जांच अधिकारी अब लोगों से केवल साझा और तय की गई जगहों पर ही मिलेंगे। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए एक नया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा, मुख्य दरवाजों और पुलिस थानों के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। ये सभी बदलाव 194 जिला थानों पर लागू होंगे, जिनमें 15 साइबर पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं।