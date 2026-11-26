अब आपको थानों के प्रवेश द्वार पर हर समय हथियारबंद गार्ड तैनात दिखेंगे। आगंतुकों को अब छोटे दरवाजों का इस्तेमाल करना होगा, जबकि बड़े दरवाजे केवल पुलिस के वाहनों के लिए खुले रहेंगे। जांच अधिकारी अब लोगों से केवल साझा और तय की गई जगहों पर ही मिलेंगे। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए एक नया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा, मुख्य दरवाजों और पुलिस थानों के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। ये सभी बदलाव 194 जिला थानों पर लागू होंगे, जिनमें 15 साइबर पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं।