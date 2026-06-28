महिला को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने SI हिमांशु पर की कड़ी कार्रवाई देश Jun 28, 2026

दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर हिमांशु को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे आदर्श नगर के एक होटल में एक महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। यह मामला 25 जून 2026 का है, जब 2 महिलाओं के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हो रही थी। 27 जून को जैसे ही यह फुटेज ऑनलाइन सामने आई, सीनियर अधिकारियों ने तुरंत इसकी जांच शुरू करवा दी।