हरियाणा: रोहतक में अभद्रता का विरोध करने पर पैरा-एथलीट की पीट-पीटकर हत्या

हरियाणा में पैरा-एथलीट की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई

लेखन भारत शर्मा 08:04 pm Nov 30, 202508:04 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के रोहतक जिले के राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट रोहित धनखड़ की शनिवार को भीड़ द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई। यह हमला गुरुवार रात रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में किया गया था, जहां धनखड़ ने कुछ मेहमानों के अभद्र व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। उन पर लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक से तब हमला किया गया जब वह अपने दोस्त जतिन शादी में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे।