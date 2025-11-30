LOADING...
हरियाणा: रोहतक में अभद्रता का विरोध करने पर पैरा-एथलीट की पीट-पीटकर हत्या

लेखन भारत शर्मा
Nov 30, 2025
08:04 pm
क्या है खबर?

हरियाणा के रोहतक जिले के राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट रोहित धनखड़ की शनिवार को भीड़ द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई। यह हमला गुरुवार रात रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में किया गया था, जहां धनखड़ ने कुछ मेहमानों के अभद्र व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। उन पर लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक से तब हमला किया गया जब वह अपने दोस्त जतिन शादी में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे।

मांग

धनखड़ के चाचा ने की न्याय की मांग

धनखड़ को पहले भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में रोहतक PGIMS में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उनके चाचा ने न्याय की मांग करते हुए कहा, "उसके शरीर पर लगभग 30 से 35 चोटों के निशान थे। हमें न्याय चाहिए।" पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमले में इस्तेमाल एक वाहन भी जब्त कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

संघर्ष

धनखड़ की उपलब्धियां और परिवार का संघर्ष

धनखड़ 2 बार जूनियर पैरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और 7 बार सीनियर पैरा राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे। उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। उनके पिता का 2017 में निधन हो गया था, जिससे धनखड़ अपने परिवार के लिए अकेले कमाने वाले रह गए थे। उसके बाद उनकी मां ने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए एक दर्जी का काम किया। परिवार आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है।

