20 दिन के अनशन के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को हटाया, जानें अब कैसी है तबीयत

दिल्ली पुलिस ने 59 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटा दिया। पुलिस के अनुसार, उनकी सेहत बिगड़ने के कारण यह कदम उठाया गया। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे। वह NEET परीक्षा के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने बताया कि इस दौरान शांति बनी रही और स्थिति नियंत्रण में थी।