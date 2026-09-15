दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन सुपरफास्ट': BRICS प्रतिनिधि का 3 लाख का बैग विमान रवाना होने से पहला ढूंंढ निकाला

कनॉट प्लेस के पास सोबेक्वे के होटल से जानकारी मिलते ही, पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आईं। उन्होंने उस कैब ड्राइवर का पता भी लगा लिया, जिसका फोन बंद था।

संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने एक घंटे से भी कम समय में इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह सुनिश्चित किया गया कि सोबेक्वे अपना सारा सामान लेकर समय पर अपनी फ्लाइट पकड़ सकें। उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा, "हमने नकदी और बैग को ढूंढ निकाला और BRICS प्रतिनिधि को लौटा दिया, ताकि वे समय पर अपनी फ्लाइट पकड़ सकें।"