दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन सुपरफास्ट': BRICS प्रतिनिधि का 3 लाख का बैग विमान रवाना होने से पहला ढूंंढ निकाला
दक्षिण अफ्रीका के BRICS शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधि दुमिसा मॉरिस सोबेक्वे गुरुग्राम से दिल्ली जाते समय अपनी कैब में गलती से एक बैग छोड़ गए थे। इस बैग में अमेरिकी और भारतीय मुद्रा मिलाकर करीब 3 लाख रुपये थे।
अपनी फ्लाइट से ठीक पहले जब उन्हें एहसास हुआ कि बैग गायब है, तो दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस पूरी कहानी को सुखद अंजाम दिया।
दिल्ली पुलिस ने कैब का लगाया पता, नकदी बरामद
कनॉट प्लेस के पास सोबेक्वे के होटल से जानकारी मिलते ही, पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आईं। उन्होंने उस कैब ड्राइवर का पता भी लगा लिया, जिसका फोन बंद था।
संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने एक घंटे से भी कम समय में इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह सुनिश्चित किया गया कि सोबेक्वे अपना सारा सामान लेकर समय पर अपनी फ्लाइट पकड़ सकें। उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा, "हमने नकदी और बैग को ढूंढ निकाला और BRICS प्रतिनिधि को लौटा दिया, ताकि वे समय पर अपनी फ्लाइट पकड़ सकें।"