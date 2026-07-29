दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ 'अपमानजनक' पोस्ट को लेकर दर्ज की FIR, 'एक्स' को नोटिस

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह FIR एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक प्रमुखों को निशाना बनाते हुए अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाली सामग्री फैलाई जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' से कहा है कि वह इन कथित पोस्ट या वीडियो को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटा दे। पुलिस ने 'एक्स' से अकाउंट के मालिक का पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल ID भी मांगी है।