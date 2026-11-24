पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं और IT एक्ट की धारा 66C के तहत FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस इस फर्जी वीडियो के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

भाजपा लगातार इस मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि नितिन नवीन के नाम से फैलाए गए इस भ्रामक वीडियो की समयबद्ध जांच होनी चाहिए।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है; इसी महीने की शुरुआत में रूस के विदेश मंत्री का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे अधिकारियों ने तुरंत फर्जी करार दिया था।