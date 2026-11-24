भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का फर्जी वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली पुलिस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़े एक फर्जी वीडियो की जांच कर रही है। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें नितिन नवीन को भारत-चीन संबंधों और तेजस फाइटर जेट के बारे में बयान देते हुए दिखाया गया है। हालांकि, भाजपा का साफ कहना है कि ये सभी बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे हैं।
दिल्ली भाजपा ने इस मामले में समयबद्ध जांच की मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस वीडियो को किसने बनाया और किसने फैलाया।
भाजपा ने समयबद्ध जांच की मांग की
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं और IT एक्ट की धारा 66C के तहत FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस इस फर्जी वीडियो के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
भाजपा लगातार इस मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि नितिन नवीन के नाम से फैलाए गए इस भ्रामक वीडियो की समयबद्ध जांच होनी चाहिए।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है; इसी महीने की शुरुआत में रूस के विदेश मंत्री का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे अधिकारियों ने तुरंत फर्जी करार दिया था।