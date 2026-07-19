दिल्लीवासियों के लिए अलर्ट: 20 जुलाई से संसद सत्र, इन इलाकों में थमेगी रफ्तार

राफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, रायसीना रोड, संसद मार्ग और अशोक रोड जैसी मुख्य सड़कें जाम हो सकती हैं। खासतौर पर, विजय चौक और रेल भवन के चौराहे पर बहुत अधिक भीड़ देखने को मिल सकती है।

ऐसे में आप जनपथ, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग या कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद या लाइव अपडेट के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं।

इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर 1095, 011-25844444 पर कॉल किया जा सकता है या 8750871493 पर व्हाट्सएप के जरिए जानकारी ले सकते हैं।