दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सख्ती; 285 गिरफ्तार, हथियार और ड्रग्स भी जब्त

अभियान

285 गिरफ्तार, 504 हिरासत में लिए गए

पुलिस ने बताया कि इस अभियान के दौरान शस्त्र अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, NDPS अधिनियम और जुआ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नए साल के जश्न के दौरान संभावित अपराधों को रोकने के लिए 504 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 116 बुरे चरित्र वाले लोगों को पकड़ा और 10 संपत्ति अपराधियों और 5 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है।