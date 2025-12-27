दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सख्ती; 285 गिरफ्तार, हथियार और ड्रग्स भी जब्त
क्या है खबर?
दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने सख्त अभियान चलाकर सैकड़ों लोगो को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इसे ऑपरेशन 'आघात 3.0' नाम दिया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने रातभर चले इस अभियान के तहत 2 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार, लाखों रुपये की नगदी, अवैध शराब, ड्रग्स और चोरी का सामान बरामद किया है।
अभियान
285 गिरफ्तार, 504 हिरासत में लिए गए
पुलिस ने बताया कि इस अभियान के दौरान शस्त्र अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, NDPS अधिनियम और जुआ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नए साल के जश्न के दौरान संभावित अपराधों को रोकने के लिए 504 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 116 बुरे चरित्र वाले लोगों को पकड़ा और 10 संपत्ति अपराधियों और 5 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई
21 पिस्तौल और 27 चाकू भी बरामद
पुलिस ने 21 देसी पिस्तौलें, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान छीने गए, लूटे गए या गुम हुए 310 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने तलाशी और सड़क जांच के दौरान 231 दोपहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन जब्त या बरामद किए। इसके अलावा 21 अवैध हथियार, 12,000 से ज्यादा शराब की बोतलें, लगभग 2.5 लाख रुपये नगद और 7 किलो गांजा भी जब्त किया।